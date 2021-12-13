Ali Kırca’ya hırsızlık şoku

ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın Kuruçeşme'deki iki buçuk katlı villasına hırsız girdi. Ali Kırca'nın yurdışında olmasından faydalanan hırsız sabah 09.00 sıralarında kapıyı zorladı. Kapadan giremeyen hırsız evin üçüncü kat camından içeri girerek evdeki 1 bilgisayar, 2 tablet ve tarihi bir kılıcı aldı. Evde kimsenin bulunmamasından faydalanan hırsız iki çarşafı ve Ali Kırca'nın dolabındaki elbiseyi giyerek evden ayrıldı.



Hırsızlık olayı Ali Kırca'nın oğlunun iki gün sonra haber vermesiyle ortaya çıktı. Yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde inceleme yaptı. Evde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de detaylı araştırma yaparak delilleri topladı.



Evde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ali Kırca'nın yurt dışında olduğu ve yurda döndüğü zaman ifadesini vereceği kaydedildi.