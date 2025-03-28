Ali Şükrü Bey mezarı başında anıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Osmanlı Meclis-i Mebûsan 6. dönem milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1. dönem Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey'in vefatının 102. yılı nedeniyle düzenlenen anma programına katıldı. Ali Şükrü Bey'in Boztepe'deki kabri başında gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Genç, "Geçen yıl da buradaydık, önceki yıllarda da şehidimiz Ali Şükrü Bey'i rahmetle andık. Ancak beni asıl mutlu eden, her yıl bu anmalara katılanların sayısının artmasıdır. Bu, bir Trabzon evladı olarak benim için çok kıymetli. Ali Şükrü Bey sadece Trabzon'un değil, milletimizin de önemli bir değeridir. O, mücadelesiyle, dik duruşuyla ve vatan için ödediği bedelle bizlere büyük bir miras bırakmıştır. Elbette anmak bir görevdir, inancımızın da gereğidir. Ancak asıl mesele onu anlamaktır. Tarih bize bazen eksik anlatıldı, işte bu eksiklikleri gidermek ve Ali Şükrü Bey'i gerçekten anlamak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

TRABZON'UN ONURLU DURUŞUNU SİMGELEYEN KARAKTERDİR

Başkan Genç, Ali Şükrü Bey'in mücadelesinin Genç nesillerce benimsenmesi gerektiğini belirterek, "O, vatanı, inandığı değerleri ve milletinin bağımsızlığı uğruna büyük bir mücadele verdi ve bu uğurda şehit düştü. Kurtuluş Savaşı'nın en önemli kilometre taşlarından biri olan Ali Şükrü Bey, aynı zamanda Trabzon'un onurlu duruşunu simgeleyen bir karakterdir. Bizlere düşen görev, onu sadece rahmetle anmak değil, onun ideallerine sahip çıkmaktır. Rabbim, mübarek Ramazan gününde kendisine gani gani rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Cenab-ı Allah, hepimizi onun şefaatine nail eylesin" diye konuştu.