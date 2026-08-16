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Giriş Tarihi: 16.08.2026 15:35

Alican Sınır Kapısı için yol tabelası asıldı

Türkiye ile Ermenistan arasındaki Alican Sınır Kapısı’nın açılması için hazırlıklar sürerken, Iğdır’da ulaşım yönlendirmelerine yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

BÜLENT MAVZER
Alican Sınır Kapısı için yol tabelası asıldı
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Karayolları ekipleri tarafından Havaalanı Kavşağı'na, Alican Sınır Kapısı'nın yönünü gösteren yeni tabelalar yerleştirildi. Kavşakta yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, farklı güzergahlara yönelik yönlendirme tabelaları da asıldı. Havaalanı Kavşağı'nda Kars, Tuzluca, Havaalanı ve Iğdır yönleri gösterilirken; Iğdır istikametinde ise Alican, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Karakoyunlu, Dilucu ve Alican Sınır Kapısı yönlendirmelerine yer verildi.

Alican Sınır Kapısı'nın yeniden açılması yönündeki hazırlıkların son aşamaya geldiği süreçte yapılan yol düzenlemeleri, bölgedeki hareketliliğin de önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Yeni tabelaların yerleştirilmesiyle birlikte, Alican Sınır Kapısı'na ulaşım sağlayacak sürücüler için güzergahın daha belirgin hale getirilmesi amaçlanıyor.

#IĞDIR #ERMENİSTAN #KARS #TÜRKİYE

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Alican Sınır Kapısı için yol tabelası asıldı
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