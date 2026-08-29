Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında 35 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmada 25 Ağustos'ta üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında, 54 şüpheli hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda 37 kişi yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan 37 şüpheli, mevcutlu olarak Başsavcılıkta hazır edildi. Başsavcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliğince 37 şüpheliden 35'i tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör