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Giriş Tarihi: 29.08.2026 00:39 Son Güncelleme: 29.08.2026 00:47

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında 35 tutuklama

Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 35’i tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında 35 tutuklama
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmada 25 Ağustos'ta üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında, 54 şüpheli hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda 37 kişi yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan 37 şüpheli, mevcutlu olarak Başsavcılıkta hazır edildi. Başsavcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliğince 37 şüpheliden 35'i tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ALİHAN KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜ

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Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında 35 tutuklama
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