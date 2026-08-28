Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! 37 şüphelinin ifadesi alınmaya başlandı
Giriş Tarihi: 28.08.2026 14:39

SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! 37 şüphelinin ifadesi alınmaya başlandı

SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 25 Ağustos’ta düzenlenen üçüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifadelerinin alınmasına başlandı. İşte detaylar...

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA Yaşam
SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! 37 şüphelinin ifadesi alınmaya başlandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmada 25 Ağustos'ta üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında, 54 şüpheli hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verilirken, 11 şirket ile 4 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği öğrenildi.

13 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda 37 kişi yakalandı, 2 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 13 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan 37 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifadelerinin alınmasına başlandığı öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ALİHAN KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜ

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SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! 37 şüphelinin ifadesi alınmaya başlandı
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