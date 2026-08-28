SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! 37 şüphelinin ifadesi alınmaya başlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmada 25 Ağustos'ta üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında, 54 şüpheli hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verilirken, 11 şirket ile 4 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği öğrenildi.