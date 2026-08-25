'Alihan Kuriş suç örgütü'nün mali arşivi ortaya çıktı: 37 klasör dolusu belge ele geçirildi! "Bağış" listeleri mercek altına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında örgütün faaliyetlerinin tespit edilmesi ve soruşturmaya konu delillerin ele geçirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gelen ihbar üzerine, Antalya'nın Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde Ramazan Bayen isimli şahsın ikameti ve eklentilerinde örgüt faaliyetleriyle bağlantılı belge ve dokümanların bulunduğu yönündeki bilgiler değerlendirildi. Alınan adli arama kararı doğrultusunda 25 Ağustos'ta adreste arama gerçekleştirildi.
37 KLASÖR DOLUSU BELGE ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramada evden adeta mali arşiv çıktı. 37 klasör içerisinde hesap hareketlerine ilişkin dekontlar, "bağış" adı altında oluşturulan listeler, banka cüzdanları, çeşitli finansal evraklar ve toplantı tutanakları ele geçirildi. Belge ve kayıtların tamamına, örgütün mali yapılanması, para hareketleri ve faaliyetleriyle bağlantısının ortaya çıkarılması amacıyla incelemeye alınmak üzere el konuldu.
"BAĞIŞ" LİSTELERİ MERCEK ALTINDA
Ele geçirilen belgeler arasında "bağış" adı altında oluşturulan listeler de yer aldı. Soruşturma kapsamında bu listelerde bulunan kayıtların banka dekontları ve diğer finansal evraklarla karşılaştırılarak incelendiği öğrenildi. Belgelerde yer alan para hareketlerinin gerçek mahiyeti, banka hesapları arasındaki trafiğin ve örgüt bağlantılarının ortaya çıkarılması için ayrıntılı inceleme başlatıldı.
BELGELERİ EVE GETİREN İSİM BELİRLENDİ
Yürütülen çalışmalar sonucunda söz konusu finansal evrakları ikamete getiren kişinin, Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneğinde çalışan Mehmet Akay olduğu tespit edildi. Ele geçirilen belgelerin dernek, örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşlar ile mali hareketler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması bakımından da incelendiği belirtildi.
TOPLANTI TUTANAKLARI DA DOSYADA
Aramada finansal belgelerin yanı sıra toplantı tutanaklarına da ulaşıldı. Söz konusu tutanakların örgütün faaliyetleri, toplantıları ve karar süreçleriyle bağlantısının bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Savcılık tarafından ele geçirilen belge ve finansal kayıtların, soruşturma kapsamında daha önce elde edilen mali ve adli verilerle karşılaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
KURİŞ YAPILANMASININ MALİ AYAĞI İNCELENİYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ele geçirilen 37 klasörlük arşivin örgütün mali yapılanması, para hareketleri, bağlantılı kişi ve kuruluşlar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin ortaya çıkarılması açısından incelendiği belirtildi.