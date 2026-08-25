'Alihan Kuriş suç örgütü'nün mali arşivi ortaya çıktı: 37 klasör dolusu belge ele geçirildi! "Bağış" listeleri mercek altına alındı

BELGELERİ EVE GETİREN İSİM BELİRLENDİ

Yürütülen çalışmalar sonucunda söz konusu finansal evrakları ikamete getiren kişinin, Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneğinde çalışan Mehmet Akay olduğu tespit edildi. Ele geçirilen belgelerin dernek, örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşlar ile mali hareketler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması bakımından da incelendiği belirtildi.

TOPLANTI TUTANAKLARI DA DOSYADA

Aramada finansal belgelerin yanı sıra toplantı tutanaklarına da ulaşıldı. Söz konusu tutanakların örgütün faaliyetleri, toplantıları ve karar süreçleriyle bağlantısının bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Savcılık tarafından ele geçirilen belge ve finansal kayıtların, soruşturma kapsamında daha önce elde edilen mali ve adli verilerle karşılaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

KURİŞ YAPILANMASININ MALİ AYAĞI İNCELENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ele geçirilen 37 klasörlük arşivin örgütün mali yapılanması, para hareketleri, bağlantılı kişi ve kuruluşlar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin ortaya çıkarılması açısından incelendiği belirtildi.