Alihan Kuriş’in çelik kasasından servet çıktı! 3 milyon dolarlık çek ve 27 milyonluk altın

Erenköy'deki Dubleks Mesken

Kadıköy Erenköy'de lüks bir dubleks mesken ile yine aynı bölgede bir daire, Üsküdar Altunizade'de tam 9 bin 31 metrekare büyüklüğünde son derece geniş bir alana yayılan ahşap ev ile Yine Üsküdar Altunizade'de 922 metrekarelik arsa üzerinde yükselen 4 katlı betonarme apartman ve arsası ile Üsküdar Kısıklı'da 462 metrekare büyüklüğünde kargir ev, bahçeli iki ahşap ev ve arsa dikkat çekti.