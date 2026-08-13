AVM’de korkunç cinayet! Yemek servisi tartışması kanlı bitti: Yakup Okutan bıçaklanarak vahşice katledildi!

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine sinirlenen İbrahim Akbıyık iş yerine giderek Okutan'ı karın kısmından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yakup Okutan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüpheli kardeş ve ağabeyi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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