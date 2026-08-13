AVM’de korkunç cinayet! Yemek servisi tartışması kanlı bitti: Yakup Okutan bıçaklanarak vahşice katledildi!

Dün, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesinde bulunan alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, AVM'nin en üst katında bulunan yemek bölümündeki bir dönercide çalışan Yakup Okutan ile aynı yerde çalışan Faik Akbıyık arasında iddiaya göre yemek servisi nedeniyle tartışma çıktı.
KARDEŞİNİN YANINA GİDİNCE TANSİYON YÜKSELDİ
Tartışma üzerine Akbıyık iş yerinden ayrılarak yine aynı kattaki başka bir restoranda çalışan kardeşinin yanına gitti. Akbıyık, kardeşi İbrahim'e Yakup Okutan ile tartıştığını ve işten çıktığını söyledi.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Bunun üzerine sinirlenen İbrahim Akbıyık iş yerine giderek Okutan'ı karın kısmından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yakup Okutan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüpheli kardeş ve ağabeyi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.