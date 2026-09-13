Alitaşı Mahallesi’nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: 77 Yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre kaza, Adıyaman'ın Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Ekmekçi'nin kullandığı otomobil ile Samet Karahan yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobilinden inen 77 yaşındaki Abdurrahman Ekmekçi, kısa süre sonra kalp krizi geçirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ekmekçi, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Samet Karahan da sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüyle ilgili de işlem yapıldığı öğrenildi.