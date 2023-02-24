Alkışlar bu mahalleye... 100 depremzedeyi ağırlıyorlar

Trabzon'un Aydınlıkevler mahallesi 100'den fazla depremzedeyi ağırlıyor.

Hatay-Antakya'da depreme evlerinde yakalanan Gültekin ailesinin 2.depremde oturdukları 2 katlı bina yıkıldı. Deprem sonrası 7 kişilik Gültekin ailesi Trabzon'a geldi. Aydınlıkevler mahallesinde mahalle Muhtarı Oktay Turan tarafından aile bir eve yerleştirdi. Hayırsever vatandaşlar tarafından evleri hazırlanan Gültekin ailesi depremde yaşadıkları dehşet anları SABAH'a anlattı.

ÇOCUKLARIMIN ÜZERİNE SİPER OLDUM

Neriman Gültekin (41), "Hatay'da fizik öğretmeniydim. Depreme uyurken yakalandık. O anda ne yapacağımı şaşırdım. Çok büyük bir sesle uyandık. Oturduğumuz bina bir yukarı bir aşağıya iniyordu. O anda aklıma çocuklarım geldi. Hasan (16), Sevde (16) ikizler ve küçük oğlum Kerim Selim(6 )'in yanına giderek onların üzerine siper oldum. Evde çatlaklar ve kaymalar oldu. Depremin şiddeti azalınca hep birlikte evden çıkıp ,uzaklaştık. 2 depreme evimiz dayanamadı ve yıkıldı. Trabzonlu olduğum için eşim, ikizlerim, küçük oğlum, kayınvalidem ve kayınbabam ile Trabzon'a geldik. Burada muhtar sayesinde bir eve yerleştik. Komşular evimizin eksiklerini giderdi. Çocuklarım burada okullara kayıt edildi ve eğitimlerine devam ediyorlar. Her türlü ihtiyacımız burada sağlandı. Allah devletimizden, milletimizden ,muhtardan ve komşularımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı.

O DOLAP HAYATIMIZI KURTARDI

Anne Fatma Gültekin(61) ise, "Sabah namazına uyanmıştım. Depremle birlikte sallanmaya başladık. Dışarısı toz dumandı. Dünya kopuyor sandım. Esimle birlikte odadan kaçmaya çalışırken odamızdaki dolap, kapının önüne düştü. Kapıyı bir anda kapattı. Sonra anladık ki, o dolap kapıyı kapatmasaydı, kapıdan çıksaydık, direk alt katın merdiven boşluğuna düşecektik ve hayatımızı kaybedebilirdik. O dolap hayatımızı kurtardı. Alt katta oğlum, gelinim ve çocukları oturuyordu. Onlar kendilerini dışarı attı. Binamız bir anda çöktü. Alt kattaydık, O sırada eşimle helalleşmeye başladık. Orada bir saat bekledik. Oğlum bizi kurtardı. 2. depremde ev tamamen yerle bir oldu. Deprem sonrası bir müddet çadırlarda kaldık. Hatay depremde yok oldu. Trabzon'a geldik. Trabzon halkı bize kucak açtı. Allah böyle bir felaket daha yaşatmasın" diye konuştu.

Baba Hasan Gültekin (63) ise, "O saatlerde sabah namaza kalkmıştım. Oda bir anda sallanmaya başlayınca odamızdaki dolapta bir yukarı bir aşağıya doğru inip çıkıyordu. Depremde 2 katlı binamızın 2.katında otuyorduk. Odamızdaki dolap kapının önüne düştü. Eyvah burada kaldık derken, bina çöktü. Alt katta oğlum, gelinim ve torunlarım vardı. Onlar kurtulmuşlardı. Sonra oğlum ve gelinim bizi enkazda kalmaktan kurtardılar. Hatay'da ara da bir ufak sallantılar olurdu ama böyle bir şey hiç ne görüldü ne de duyulmuştu. Gerçekten asrın felaketini yaşadık. Allah bizi korudu. Gelinim Trabzonlu olduğu için buraya geldik. Bize eve yerleştirdiler. Valilik, kaymakamlık ve muhtarlık tarafından ihtiyaçlarımız karşılandı. Devletimiz çok güçlü. Allah razı olsun" diye söyledi.

Adıyaman'da yaşayan Kaya ailesinin oturduğu 5. katlı bina 2.depremde yıkıldı. Depremzede öğretmen Zeliha Kaya, annesi Hayriye Kaya, kardeşi Muhittin Kaya, oğlu Berkay ve kızı Gökçen Yıldırım Trabzon'a geldi. Aile, Aydınlıkevler mahallesinde bir eve yerleştirildi. Kaya ailesi yaşadıkları o dehşet anlarını SABAH'a anlattı.

Hayriye Kaya(71), 2 yaşımdayken ateşli hastalık geçirmemden dolayı gözlerimi kaybettim. Depreme yakalandığımızda ise ne olduğunu göremedim ama duyduğum seslerle çok korkmuştum Adıyaman'da böyle bir deprem yaşamamıştık. 3-5 yılda bir sallantı olurdu ama bu çok büyük bir depremdi. Evde kızım ve çocuklarımla uyuyorduk. Deprem binayı sallıyordu. Kızım ve torunlarımla evden kaçarak kurtulduk. 5 katlı bina 2 depremde tamamen yıkılmış. Kızım bana "anne Trabzon'a gidelim, bize kucak açarlar "dedi. Orada bir süre çadırlarda kaldıktan sonra Trabzon'a geldik. Burada muhtar oğlum ve komşularımız her ihtiyacımızı karşıladılar. Bize kucak açan güzel insanları keşke görebilseydim. Göremiyorum ama seslerini duyuyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi.

KÖTÜ GÜNLER GEÇİNCE GERİ DÖNMEK İSTİYORUZ

Öğretmen Zeliha Kaya ise, "8 yıl önce eşimden ayrılmıştım. Çocuklarımın hem annesi hem de babasıyım. Annem küçük yaşlarda gözlerini kaybetti. Babam yıllar önce hayatını kaybetti. Annem ve çocuklarımla 5 katlı apartmanın 2.katında oturuyorduk. Yaşadığımız deprem, felaketin en büyüğüydü. Çok güçlü ve korku dolu sesle uyandık. Bina uzun süre sallandı. Duvarlar üstümüze geldi. Annem kardeşim ve 2 çocuğumla evden çıkmayı başardık. Bina 2'nci, depremde yerle bir oldu. İlkokulda rehberlik öğretmeniydim. Ailemle Trabzon'a geldik. Trabzon halkı bize kucak açtı. Muhtar Oktay bey bize hemen bir boş ev buldu. Komşuların ve hayırseverlerin el birliğiyle evimize gerekli malzemeler temin edildi. Bu depremde Türk halkı birlik ve beraberliğini gösterdi. Depremde Adıyaman yok oldu gibi. Şuan ki koşullarda oraya gitmemiz çok zor. Büyük oğlum Berkay Yıldırım Malatya İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi. Eğitimini tamamlamasına bir yılı daha vardı. Kızım Gökçen Yıldırım ise ilkokul 2. sınıfta okuyor. Devletimiz sağolsun kızımı burada okula kaydettirdik. Trabzon halkından ve devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Bu acı dolu yaralar bir şekilde sarılacaktır. Devletimiz çok büyük. Kötü günler geçince inşallah memleketimize geri döneceğiz" diye konuştu

ONLARLA AĞLADIK, ONLARLA GÜLDÜK

Ortahisar ilçesi Aydınlıkevler mahallesi Muhtarı Oktay Turan ise, "Depremzede ailelerimiz için en baştan beri topladığımız yardımları bölgeye gönderdik. Sonra da Trabzon'a gelen vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Şuana kadar bizim mahallemizde 100'den fazla depremzede ailelerimiz geldi. Onlara kapımızı açtık, evimizi paylaştık. Onlarla ağladık, onlarla güldük. Evlerimizi, yemeğimizi, aşımızı paylaştık. Devletimiz, milletimiz ve mahalle halkımız olarak her zaman ailelerimizin yanındayız. Tüm ihtiyaçlarını elbirliğiyle tamamlıyoruz. Okula giden kardeşlerimizi okullara kaydettirdik. Biz bir aileyiz" ifadelerini kullandı.