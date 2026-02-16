Haberler Yaşam Haberleri Alkol alıp bisiklete bindi 13 bin TL ceza yedi
Bursa’da 71 yaşındaki Remzi G. Alkol aldıktan sonra bisiklete bindi. Bir süre sonra dengesini kaybederek düşen Remzi G’ye, alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye sokmaktan dolayı 13 Bin TL trafik cezası kesildi.

İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesinde bisikletiyle seyir halinde olan Remzi G, bir süre sonra dengesini kaybederek bisikletiyle birlikte yola devrildi. Yaralanan yaşlı adamı gören çevredeki vatandaşlar 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen Ambulansla Devlet Hastanesine kaldırılan Remzi G'nin 1.9 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen ve ifadesi alınmak üzere Emniyete götürülen Remzi G'ye, alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 TL, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı ise bin 246 TL olmak üzere toplam 12 Bin 875 TL ceza kesildi.

