Alkol alıp ölüm saçtı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 1 Kasım'da yaşanan olayda Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda alkol alan Sedat Demirören (28), yoldan geçenlere sözlü ve bıçaklı saldırıda bulundu. Kaldırımda yürüyen vatandaşlara saldıran Demirören, o sırada scooter ile ilerlemekte olan Ali Haydar Özyıldırım'ı (58) göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Özyıldırım, 2 Kasım'da hayatını kaybetti. Öte yandan olay sonrası bıçaktaki kanı çimlere silerek kaçan katil zanlısı, güvenlik kameralarının izlenmesiyle kısa sürede yakalandı. "Artık sokakta yürürken bile can güvenliği yok" diyerek tepki gösteren acılı aile, Özyıldırım'ın iki korneasını bağışladı. Kornealar Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak iki hastaya ışık oldu. Kızı Kader Yanadur, "Babam melek gibi bir insandı. Hep zor durumdaki insanlara yardım ederdi. İki korneasını bağışladık" diye konuştu.