Alkol alıp parkta dehşet saçtı

Adana'da 17 Ağustos'ta Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'ndeki parkta Mehmet Gökten Özcan(30), işten çıktıktan sonra parka gidip içki içti. Özcan, iddiaya göre, karşısındaki bankta oturan Mehmet Büyükkılıç'ın (25) bakışlarından rahatsız olunca tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklanan Büyükkılıç, yakındaki bir kafeye sığındı. Hastaneye kaldırılan Büyükkılıç kurtarılamadı. Şüpheli Özcan evinde yakalanarak tutuklandı.
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Mete Efendioğlu - Editör