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Giriş Tarihi: 26.08.2026

Alkol masasında bıçaklı ölüm

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Alkol masasında bıçaklı ölüm
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde aynı evde yaşayan Emrah Kocaoğlu (33), Tamer İnan (21) ve Mehmet Solak (24), içki içtikleri sırada küfürleşme nedeniyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Kocaoğlu, kanlar içinde koltuğa yığıldı. Bıçağı pencereden atan şüpheliler ise kilitli olan kapının anahtarını bulamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Kocaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR
Polis, cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçağı, apartman bahçesinde buldu. Şüpheliler, suçu birbirinee attı. Tamer İnan ile Mehmet Solak tutuklandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Alkol masasında bıçaklı ölüm
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