Haberler Yaşam Haberleri Alkol masasında kanlı tartışma: Av tüfekleriyle saldırdılar! 1 ölü 2 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 8.01.2026 10:07

Alkol masasında kanlı tartışma: Av tüfekleriyle saldırdılar! 1 ölü 2 ağır yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde alkol alan 3 arkadaş arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü. Yaşanan arbedede 1 kişi hayatını kaybettti, 2 kişi ağır yaralandı.

İHA Yaşam
Alkol masasında kanlı tartışma: Av tüfekleriyle saldırdılar! 1 ölü 2 ağır yaralı
  • ABONE OL

Dehşete düşüren olay, dün saat 21.00 sıralarında Akhisar ilçesine bağlı Medar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan Mert Aybar (22), Mehmet Ç. (22) ve Emre T. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 arkadaşın birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtığı öne sürüldü.

DOMUZ KURŞUNUYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde vücuduna domuz kurşunu isabet eden Mert Aybar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Mehmet Ç. ve Emre T. ise ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aybar'ın cansız bedeni, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Alkol masasında kanlı tartışma: Av tüfekleriyle saldırdılar! 1 ölü 2 ağır yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz