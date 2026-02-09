Alkol masasındaki tartışma cinayetle bitti

İstanbul Esenyurt'ta dün saat 04.00 sularında Ersin Alataş (40), arkadaşı Hakkı K.'nın evine giderek alkol aldı. İddiaya göre, masada Alataş ile evde bulunan bir diğer isim Mehmet D. ile arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Alataş, hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Alataş'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Zonguldak'a götürüldü. Olaya şahit olan Alataş'ın arkadaşı Hakkı K. ise gözaltına alınırken kaçan Mehmet D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamada şüpheli Mehmet D.'nin 16, gözaltına alınan Alataş'ın arkadaşı Hakkı K.'nin ise 'cinayet' dahil olmak üzere 4 suç kaydı olduğu belirlendi.