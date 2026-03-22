Alkollü esnaf dehşet saçtı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde markette bayramlaşmak için giren Hasan Şimşek (19), iki arkadaş arasında çıkan tartışmada, market işletmecisi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Katil zanlısı 3.87 promil alkollü çıktı. Hasan Şimşek (19), bayram dolayısıyla memleketine geldi. Komşuları olan Hakan K. ile bayramlaşmak için marketine giden Şimşek kurşunlara hedef oldu. İddiaya göre Hakan K. çıkan tartışmada bir el ateş etti. Aşırı alkollü olan ve hedefi şaşıran Hakan K.'nın silahından çıkan kurşun bayramlaşmaya gelen Hasan Şimşek'in boğasına isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hasan Şimşek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
AİLESİ FENALIK GEÇİRDİ
Acı haberi alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Polis, Hakan K.'yi olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı. 3.87 promil alkollü olduğu belirlenin ve emniyete sorgusu tamamlanan Hakan K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.