Sahte alkol operasyou: 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi. 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

13 YASA DIŞI İMALATHANE TESPİT EDİLDİ

81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik dün düzenlenen operasyonlarda, 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 16 bin 888 litre etil alkol ile 4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. 13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre edildi.

"BU ÜRÜNLERİ PİYASAYA SÜRENLER HEM VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞINI, HEM DE HAYATINI HİÇE SAYMAKTADIR"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler hem vatandaşlarımızın sağlığını, hem de hayatını hiçe saymaktadır" dedi.