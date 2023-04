Alkollü iki grup arasında bıçaklı, tabancalı ’yan bakma’ kavga: 4 yaralı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Zincirlikuyu Mahallesi Karaaslan Caddesi'nde meydana geldi.

Alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bıçakların ve tabancanın da kullanıldığı kavgada, 3 kişi çeşitli yerlerinden bıçakla, 1 kişi de tabancayla bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kavgayı ayırırken, sağlık ekipleri de yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Yaralılardan durumları iyi olan 3 kişi Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, bıçakla göğsünden ağır yaralanan Hasan Can C. ise Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Can C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.