Giriş Tarihi: 19.11.2025 11:38 Son Güncelleme: 19.11.2025 12:26

SON DAKİKA: Bakırköy'de alkollü kadın ortalığı birbirine kattı! Tekme atıp 'Belki çocuğun olmaz' dediği anlar kamerada

Bakırköy’e bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde dün gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Alkollü olduğu belirlenen İ.S. bir kadın ortalığı adeta birbirine kattı. Önce araçlara saldıran ve etrafa hakaretler yağdıran kadın ardından bir oyun salonu önünde bekleyen şahıslara saldırdı. Şahıslardan birine tekme atan kadının, “Özel bölgene vurdum. Belki çocuğun olmaz” cümleleri ise şoke etti.

İstanbul Bakırköy'e bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde dün gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Alkollü olduğu belirlenen bir kadın Yeşilköy Mahallesinde caddeye çıktı. Cadde üzerindeki taksileri ve araçları durdurup saldırmaya ve camlarına vurmaya başladı. Aynı zamanda çevreye hakaretler ve küfürler de savuran kadın bununla da sınırlı kalmadı. Bir oyun salonu önünde bekleyen erkek grubunun yanına geldi. Gruba, 'Eğlendiniz mi?' diye soran kadın saldırılarına burada da devam etti.

Gruptaki bir erkeğe, 'bacağım kadar boyun var' şeklinde hakaret eden kadın o erkek şahsa bir de tekme attı. Çevredekilerin ayırma çalışmalarına küfürleri ile karşılık veren kadının söyledikleri ise pes dedirtti. Kadın, bacak arasına vurduğu erkek şahsa, 'Özel bölgene vurdum. Belki çocuğun olmaz' dedi.

İŞTE O ANLAR!

TUTUKLANDI

Vatandaşların şikayeti üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kadın polis karakoluna götürüldü ve ifadesi alındı. Saldırgan kadına 'çevreye rahatsızlık suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

