Bakırköy'de alkollü kadın ortalığı birbirine kattı! Tekme atıp 'Belki çocuğun olmaz' dediği anlar kamerada | Video

19.11.2025 | 12:20

Bakırköy’e bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde dün gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Alkollü olduğu belirlenen İ.S. bir kadın ortalığı adeta birbirine kattı. Önce araçlara saldıran ve etrafa hakaretler yağdıran kadın ardından bir oyun salonu önünde bekleyen şahıslara saldırdı. Şahıslardan birine tekme atan kadının, “Özel bölgene vurdum. Belki çocuğun olmaz” cümleleri ise şoke etti.