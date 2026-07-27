Alkollü mangal partisi kanlı bitti

AKSARAY'da önceki gece saatlerinde Çiftlik Mahallesi'nde bulunan bir villada alkollü mangal partisi cinayetle bitti. İddiaya göre, aralarında bir kadının da bulunduğu 6 kişilik grup villanın bahçesinde mangal yapıp alkol almaya başladı.Gecenin ilerleyen saatlerde henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan mermi Mustafa Eriş'in başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yapılan kontrollerde Eriş'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken diğer şüphelilerin güvenlik kamera kayıt sistemini alarak olay yerinden kaçtıkları ileri sürüldü. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör