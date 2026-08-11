Alkollü sürücü dehşet saçtı: 27 yaşındaki kurye Kerem Paltacı’yı hayattan kopardı

Kaza, gece saatlerinde Nevşehir-Niğde yolu kavşağında, Milli İrade Caddesi üzerindeki Tahta Büfeler önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Önder Öz yönetimindeki 07 BVM 924 plakalı otomobil ile kurye Kerem Paltacı'nın kullandığı 50 AFY 619 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Paltacı ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kurye, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

3.29 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Önder Öz'ün yapılan kontrolünde 3.29 promil alkollü olduğu tespit edildi. Öz hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında alkollü araç kullanmak, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçla trafiğe çıkmak ve kaza yerinden ayrılmak suçlarından işlem başlatıldı.

Önder Öz'e toplam 397 bin 246 lira trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 7 yıl daha el konuldu. Öz'ün ehliyetinin daha önce alınan kararla 2049 yılına kadar geri alınmış olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü Önder Öz gözaltına alındı.