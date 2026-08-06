Alkollü sürücü genç motokuryeyi altına alıp metrelerce sürükledi! Acılı ailenin feryadı yürek burktu: Oğlumuzun katili bize gönderme yapıp…

'NEREDEN BİLEBİLİRDİM Kİ YAVRUM BANA SON KEZ BAKIYORMUŞ'

Anne Serap Turhal ise, "Daha yeni araba almıştı kendisine, daha yeni ehliyet almıştı. Bizi yavrum o gün götürdü, giderken arabanın içinde dikiz aynasından sürekli benim gözüme bakıyordu. Sürekli göz temasındaydı, nereden bilebilirdim ki yavrum bana son kez bakıyormuş ben de ona son kez bakıyormuşum. O akşam da bizi ablasında almaya gelecekti. Ben bekliyorum ki işten çıkacak da eve gelip bize almaya gelecek, ben oğlumun öldüğü haberini alıyorum. O cani 4,5 ay yatıyor ve 4,5 ayda; daha biz bekliyoruz ki Eylül'ün 16'sında mahkeme olacak, mahkemeye çıkacak. En azından cezaevinde diyoruz; içimiz biraz ferah, ağır cezaları alacak diye. Tam hayata tutunup, hayatı sevmeye başlarken bu adam geldi, benim oğlumu hayattan kopardı; ama kendisi çıkıyor. Çıktığı gün Instagram'da story atıyor. Bir de oraya koymuş olduğu şarkıyı da resmen bize gönderme yapıyor oradan. 'Hani siz çok beklersiniz, bak ben çıktım' diye. Bize o şekilde göndermeler yapıyor" dedi.

Anne Turhal, "Benim çocuğumun kaskı yokmuş. Benim çocuğumun evde kullandığından hariç daha 2 tane daha kaskı vardı. Benim oğlum kaska çok dikkat ediyordu. Kafasındaki kaskı da en kalitelisinden aldı. Çalışıyordu, çalıştığı şirketin alması, kullanması gerektiği kaskı bile değil, kendisi en iyi kaskı alıp kullandı. Benim çocuğumun zaten iki kulağında da tüp takılı. Benim çocuğum sese gelemiyor. Otobanın sesine kasksız zaten mümkün değil, çıkamaz. Verdiği mücadele de bizim içindi. Bu evin kirasını ödeyeceğim, iki kardeşime bakacağım, anneme bakacağım, kardeşlerimin okul masrafını karşılayacağım diye bizim için mücadele ediyordu" ifadelerini kullandı.