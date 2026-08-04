Alkollü sürücü kaza yaptı: Yardıma gelen gence saldırdı

Kaza, Kunduzhan Mahallesi Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Y.K. yönetimindeki 19 HD 189 plakalı otomobil ile Y.T.Ü. idaresindeki 06 COB 87 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görerek yardım etmek isteyen A.S.D., iddiaya göre 19 HD 189 plakalı otomobilin sürücüsü Y.K. tarafından darp edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.S.D., sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan her iki sürücü de tedaviyi kabul etmezken, polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde Y.K.'nın 150 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü araç kullandığı tespit edilen Y.K.'ya 25 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu. Y.K., işlemleri yapılmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldü. Kazada hasar gören iki otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.