Alkollü sürücü sınır tanımadı: Önce kaza yaptı, sonra polise saldırdı!

Olay, 7 Ağustos tarihinde Pendik Velibaba Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan Uysal A.(38), cadde üzerinde park halinde bulunan araca çarparak maddi hasarlı kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi.

POLİSLERE SALDIRDI

Olay yerine ulaşan ekiplerin alkol ölçümü yapmak istemesi üzerine sürücü Uysal A., agresif tavırlar sergilemeye başladı. Ekiplere ağır hakaretler ve küfürler savuran alkollü sürücü, uyarılara rağmen fiziki saldırıya geçti. Polis ekipleri, şahsı etkisiz hale getirmek için biber gazı kullanarak kademeli olarak yere yatırdı ve kelepçelemek istedi. Bu sırada direnmeye devam eden Uysal A., polis memuru Emrullah A.'nın sol eline sert bir tekme attı. Saldırı sonucu sol elinde kırık oluşan polis memuru, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

2.61 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Olayın ardından hastaneye sevk edilen şüphelinin, yapılan alkol testinde 2.61 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki ifadesinde "Çok alkollüydüm, ne yaptığımı ve ne söylediğimi hatırlamıyorum. Devletin resmi kurumlarından özür dilerim" diyen şüpheli, işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılıkta ifadesi alınan ve tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Uysal A., "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Kasten Yaralama" suçlarından Hakim Murat Çakır tarafından verilen kararla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şüpheli hakkında "Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma" suçundan da adli işlem başlatıldı.