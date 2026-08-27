Alkollü sürücüden akılalmaz hareket: Ceza yazılırken de içki içti!

AKILALMAZ HAREKETLE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Y.Ş.'nin, ceza işlemleri yapılırken otomobiline giderek içki içtiği görüldü. Ardından polislerin yanına gelen Y.Ş., "Sıkıntı yok, burası Trakya, herkes herkese muhtaç. Hayat filmi sinema, her şey bitti. Yemin ediyorum ben insanlık yaptım bu akşam durdum. Benim ehliyetim gitti, hayatım bitti" dedi. 'Aday sürücü ehliyeti' iptal edilen Y.Ş.'ye, 25 bin TL ceza uygulandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör