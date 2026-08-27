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Giriş Tarihi: 27.08.2026 13:00

Alkollü sürücüden akılalmaz hareket: Ceza yazılırken de içki içti!

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilin aday sürücüsü Y.Ş. 1.92 promil alkollü çıktı. 25 bin TL ceza uygulanan Y.Ş., ceza işlemleri sürerken de aracına giderek içki içti.

DHA Yaşam
Alkollü sürücüden akılalmaz hareket: Ceza yazılırken de içki içti!
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Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yürüttükleri Yeşiltepe Mahallesi Dilek Sokak'ta saat 01.00 sıralarında durumundan şüphelendikleri, Y.Ş.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Aday sürücü olduğu belirlenen Y.Ş.'nin yapılan kontrolünde, 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi.

AKILALMAZ HAREKETLE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Y.Ş.'nin, ceza işlemleri yapılırken otomobiline giderek içki içtiği görüldü. Ardından polislerin yanına gelen Y.Ş., "Sıkıntı yok, burası Trakya, herkes herkese muhtaç. Hayat filmi sinema, her şey bitti. Yemin ediyorum ben insanlık yaptım bu akşam durdum. Benim ehliyetim gitti, hayatım bitti" dedi. 'Aday sürücü ehliyeti' iptal edilen Y.Ş.'ye, 25 bin TL ceza uygulandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#TEKİRDAĞ

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Alkollü sürücüden akılalmaz hareket: Ceza yazılırken de içki içti!
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