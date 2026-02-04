Alkollü sürücünün kullandığı otomobil 4 araca çarpıp zarar verdi

Kaza, saat 16.30 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Motor kısmından dumanlar yükselen ve hava yastığı açıldığı öğrenilen otomobilin sürücüsü çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde sürücünün 1,87 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralı olan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile 4 aracın hasar gördüğü ve olay yerinden kaldırıldığı görüldü. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.