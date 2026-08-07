Alkollü sürücünün yalan beyanını KGYS kameraları bozdu: Gözaltına alındı!

Minibüs sürücüsü olduğunu belirterek ehliyet ve alkol kontrolünden geçirilen Yusuf K.'nin (42) diğer sürücüler tarafından sürücü olmadığı, araçta yolcu olduğunu beyan edildi. Bunun üzerine Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kameralarından kaza anını inceleyen polis ekipleri beyanı doğrulayarak asıl sürücünün yalan beyanda bulunan Yusuf K.'nın kardeşi Yunus K. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine alkollü sürücünün yanına giderek işlem için çağıran polis memurları sürücünün direnmesiyle karşı karşıya kaldı.