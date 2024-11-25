Alkollü sürücüye ödül gibi ceza

İzmir'de 28 Mayıs 2022 tarihinde 20.00 sıralarında Karaburun ilçesinde Ege Özkaçar yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Barış Polat Dörtköşe'ye çarptı. Göztepe taraftarı Dörtköşe hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve yapılan kontrolde 1.56 promil alkollü çıkan Özkaçar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ağır yaralı olan Barış Polat Dörtköşe 20 gün sonra yaşamını yitirdi. Dörtköşe'nin ölümünün ardından Özkaçar tutuklandı. Kazaya ilişkin hazırlanan iddianamede; Özkaçar'ın 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapsi istendi. Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Özkaçar, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken; sanığın geçmişi, sabıkası olmaması, yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle indirim uygulandı ve 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı. Ehliyetine de 2 yıl el konuldu.