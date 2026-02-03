Alkollü trafik magandası bekçi Mehmet’i hayattan koparmıştı: Acılı baba Karamehmetoğlu: “Buna kaza diyemeyiz...ciğerimiz yanıyor”

Yedi suç kaydı olan, geçmişte de "Alkol" gerekçesiyle ehliyetini kaptırdığı öğrenilen şüpheli Cihan B. olay yerinden taksiyle kaçtı. Olaydan 12 saat sonra gözaltına alınan Cihan B.'nin kanında alkol çıktı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç bekçinin cenazesi geçtiğimiz gün Kilyos'ta toprağa verildi. Cenaze sonrası SABAH'a konuşan baba Hüseyin Karamehmetoğlu, oğlunun bekçi olmadan önce iyi bir araç kullanıcısı olduğunu belirterek, " Oğlum go-kart eğitmeniydi. Buna kaza diyemeyiz. Ciğerimiz yanıyor" dedi.

ÇOK İYİ ARABA KULLANIRDI

Alkolllü şüphelinin oğullarını ellerinden aldığını dile getiren baba, "Vatana hizmet ediyordu. Kendi halinde bir insandı. Kemençe de çalardı. Çok iyi araba kullanıyordu. Çok dikkatliydi. Arkadan alkollü insanların kullandığı otomobilin çarparak oğlumu hayattan koparmaları ağırıma gidiyor. Hem arkadan çarpmış hem de aracı ve oğlumu olay yerinde bırakıp kaçmış. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Peşlerini bırakmayacağım" dedi.

ÇEÇEN PLAKA İDDİASI MERCEK ALTINDA

Amca Osman Karamehmetoğlu ise lüks aracın Çeçenistan plakalı olduğunu iddia ederek, "Araç o kadar hızlıymış ki çarpma sırasında yeğenim camdan fırlıyor. Bekçilik yapmasından ve geçmiş tarihte birilerini yakaladığı için intikam amaçlı yapılmış olabileceğini düşünüyoruz. Olayların araştırılması ile gerçekler ortaya çıkacaktır. Biz bu olaya bir cinayet diye bakıyoruz. Sorumluların en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi. Soruşturma birimlerinin söz konusu iddiaları mercek altına aldığı ve soruşturmayı titizlikle sürdürdüğü öğrenildi.