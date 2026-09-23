Alkollü trafik magandası bekçi Mustafa’yı hayattan koparmıştı: Sabıkalı sanık için istenen ceza belli oldu

Maltepe Cevizli Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde 31 Ocak'ta saat 04.50 sıralarında otomobiliyle alkollü bir şekilde seyir halinde olan Cihan Bulut, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun aracına çarptı. Kazanın ardından Cihan Bulut bir ticari taksiye binip kaçarken, otomobilde bulunan diğer 3 kişi olay yerinde kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karamehmetoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından gözaltına alınan ve ifade veren 3 kişi, Cihan Bulut ile birlikte alkol aldıklarını söyledi. 7 suç kaydı olduğu öğrenilen Bulut, 13 saat sonra gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Bulut sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa Karamehmetoğlu



9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Cihan Bulut'un, otomobilinde bulunan tanıklarla birlikte alkol aldıktan sonra aracıyla seyir halindeyken Mustafa Karamehmetoğlu'nun aracına çarptığı ve Karamehmetoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Tanıkların yapılan alkol ölçümlerinde yüksek promil tespit edildiği, ifadelerinde, birlikte yüksek miktarda alkol tükettiklerini ve şüphelinin de aynı oranda alkol aldığını beyan ettikleri aktarıldı. İddianamede, kazaya tanık olan Onur B.'nin ifadesinde ise şüphelinin yüksek hızla 'makas atarak' ilerlediği sırada bekçinin aracına çarptığını, araçtan inen kişilerin alkollü olduklarının anlaşıldığını söylediği belirtildi. Cihan Bulut hakkında, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.



"KABAHATİMİ BİLİYORUM"

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cihan Bulut Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda taraf avukatları ve ölen Karamehmetoğlu'nun yakınları hazır bulundu. Tutuklu sanık Cihan Bulut sözlerinde, "Öncelikle ilk andan itibaren kabahatsiz olduğumu söylemedim. Kabahatimi biliyorum. Önce beraatimi mahkeme aksi kanaatteyse lehe olan hükümleri talep ediyorum. Böyle bir kaza olsun istemezdim pişmanım" dedi.

5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Cihan Bulut hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 6 yıl hapis cezası daha sonra takdiri indirim uygulayarak 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.