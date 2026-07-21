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Giriş Tarihi: 21.07.2026

Alman damat Müslüman oldu

Alman damat Müslüman oldu
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Kocaeli'nde düzenlenen nişan töreninde Türk bayraklı konsepti tercih ederek Türk kültürüne olan hayranlığını gösteren Alman damat bu kez Nevşehir'de Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Kartepe ilçesinde şubat ayında Türk bayraklı konsepti tercih ederek nişanlanan Alman vatandaşı Christian Peter Brock, Sedanur Gülhan ile evlilik hazırlıklarını sürdürürken önemli bir karar aldı. Nevşehir'de 26 Temmuz günü yapılacak olan düğün öncesinde Müslüman olmaya karar verdi. Acıgöl Merkez Camii'nde düzenlenen ihtida programında İmam Hikmet Öztürk'ün rehberliğinde Kelime-i Şehadet getiren Brock Müslüman oldu. Brock, İslam dinini kendi özgür iradesiyle kabul ettiğini söyledi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Alman damat Müslüman oldu
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