Alman gizli servisi Obama’yı dinlemiş

ABD'DE MERKEL'İ DİNLEMİŞTİ

2013 yılında ABD istihbarat servislerinin dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel'i dinlediği ortaya çıkmış, bunun üzerine Merkel, "Dostlar arasında casusluk yapmaya çalışmak hiç doğru değil" açıklamasında bulunmuştu. ABD ile Almanya arasındaki ilişkilerde ciddi bir kriz yaşanmış, ABD Başkanı Barack Obama ise, olaya dair bilgisi olmadığını iddia etmişti.

BND KONTROL EDİLEMEZ

Gazeteci Stark, BND'nin Barack Obama'yı takip ettiğini ve dinlemelerin uçakta yapılan konuşmalardan ibaret olduğunu belirtti. Buna göre Alman dış istihbarat servisi, başkanlık uçağı Air Force One'ı dinlemeyi başardı. Stark, "BND, hiçbir zaman tamamen kontrol edilebilir bir servis olmadı. Yetki olmadan da, eğer yapabiliyorsa, Amerikan yönetiminin zirvesini ve özellikle dönemin ABD Başkanı Barack Obama'yı dinledi" dedi.

CLİNTON DA HEDEFTEYDİ

Stark'a göre BND, Amerikan hükümetinin güvenli iletişim ağlarına sızmayı başaramadı. Ancak Obama'nın başkanlık uçağı Air Force One'daki telefon görüşmelerini dinleme fırsatı buldu. Uçaktaki görüşmelerde şifrelemenin yeterince güçlü olmadığı, BND'nin de bu açıkları kullanarak Obama'nın diğer devlet başkanları ve bakanlarla yaptığı konuşmaları dinledi. Stark, "BND, Air Force One'ın kullandığı bir düzine frekansı tespit etti ve bu konuşmaları dinledi. Ancak bu sistematik veya resmi bir görev kapsamında değildi" diye konuştu.

SÖZDE MERKEL'İN HABERİ YOKMUŞ

BND'nin eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve ABD'li üst düzel askerleri de dinlediği bildiriliyor. BND haberler üzerine herhangi bir açıklama yapmazken, eski Başbakan Merkel de bir yorumda bulunmadı. Almanya'ya göre Merkel'in olup bitenlerden haberi yoktu. Zamanında ABD de, "Obama'nın Merkel'in dinlendiğinden haberi yoktu" açıklamasını yapmıştı.