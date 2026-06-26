Almancı teyzenin on bir milyonunu âlemde yediler

Uzun yıllar eşiyle Almanya'da yaşayan 80 yaşındaki S.G. kocası vefat edince Eyüpsultan'daki evinde bakıcısı ile birlikte kalmaya başladı. Eşinden kalan emekli aylığı ve birikimleriyle altın ve döviz alan kadın tüm varlığını bankadaki kiralık kasada tutuyordu. 17 Haziran'da yaşlı kadını arayıp kendisini polis olarak tanıtan ve 'adınız terör soruşturmasına karıştı' diyen şüpheli prosedür gereği kadına ait para ve altınlarda parmak izi incelemesi yapmaları gerektiğini söyledi. Dolandırıcıların "Bakıcın da işin içerisindedir, sen sadece bize güven" telkinlerine uyan kadın paraları ayakkabılığa sakladı. Dolandırıcılar 19 Haziran gecesi S.G.'nin evine geldi ve ziynet eşyaları ve paraları tek tek sayarak aldılar. Şüpheliler yaklaşık 11 milyonlira değerindeki ziyent eşyaları ve paraları alarak kayıplara karışırken, yaşlı kadınsa gün içerisinde dolandırıldığını anladı ve şikâyetçi oldu. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, bir şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Şüphelinin altınları ve paraları bir kuyumcuda dolara çevirdiği öğrenildi. Toplam 236 bin dolardan kendi payını alan ilk şüphelinin onu bir başkasına devretği, 2. şüphelinin de kendi payını aldıktan sonra parayı 3. bir adama teslim ettiği belirlendi. 3. şüpheli payına düşen parayı eğlence mekanlarında harcadığını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen 3 dolandırıcı de tutuklandı.

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