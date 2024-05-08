Almanya’da 12 defa denediler olmadı: Türk doktorların tedavisi başarıya ulaştırdı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı üyesi Prof. Murat Sönmezer, üç yıl önce Alman olan çifte tüp bebek işlemi uyguladı. Yapılan işlemi SABAH'a anlatan Sönmezer, "Alman erkek hastadan, 'Tüp bebekle ilgileniyor musunuz' diye bir mesaj aldım. İkisi de Alman olan çift beni nereden buldu, şaşırdım. Inna ve Sven çifti Almanya'nın birçok yerinde 11. kez negatif sonuç aldıklarını anlattı. Bütün tetkikleri istedim. Türkiye'ye gelmek istediklerini söylediler. Burada dosya çıkarıp bütün değerlerini yazdım. Eksik yapılan noktaları değerlendirdim. Kendi protokollerimle 12. denemeyi gerçekleştirdim.Prof. Murat SönmezerÇift Almanya'ya döndü ama hangi gün, hangi ilaca başlayacaklarını uzaktan takip ettim" dedi. Bu işlemin de olumsuz sonuçlanmasının ardından kendi kullandığı özel protokol sayesinde 13. denemenin başarılı olduğunu belirten Sönmezer, "Son denememiz olumlu sonuçlandı, canlı doğum elde ettik. Çift çocuklarının adını 'Anton' koydu. Almanya gibi teknolojinin merkezi ülkede birçok tüp bebek merkezi var. Oradan duyup başvurmaları son derece önemli. Bu bizim yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Almanya'dan gelen çiftin 13. denemede gebe kalmış olması bence önemli. Türk hekimlerinin iyi işler yaptığını söyleyebilirim. Gerçekten hastaları detaylı incelemek lazım. Herkes standart tedaviye yanıt vermeyebilir. Ufak değişiklikler gebeliğin pozitif sonuçlanmasını sağlayabilir. Hasta şimdi ikinci gebelik için geldi. 44 yaşında, işler biraz daha zor olacak" ifadesini kullandı.