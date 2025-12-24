Almanya’da Cehennem Melekleri üyesine bombalı saldırı! Uyuşturucu çeteleri arasındaki savaş yeniden alevlendi

Yeraltı dünyasında yaşanan uyuşturucu hesaplaşmalarında kilit rol oynayan Ren Bölgesi Cehennem Melekleri üyesi Baran A., uzun süredir polisin takibindeydi. Baran A.'nın, 2024 yılında Mocro mafya lideri Sermet A.'ya ait bir depodan 350 kilo esrarın çalınmasının planlayıcısı olduğundan şüpheleniliyordu. İddiaya göre bu hırsızlığın ardından Baran A. uyuşturucu çetelerinin hedefi haline geldi.

12 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Dün 04:20 sıralarında Johannesstrasse caddesinde Baran A'nın (34) park halindeki lüks cipine yaklaşan koyu renkli giysiler giymiş bir kişi, araca patlayıcı yerleştirerek uzaktan infilak ettirdi. Daha sonra koşarak bölgeden uzaklaştı. Patlama nedeniyle park halindeki 12 araç ve yakındaki evlerin pencereleri hasar gördü. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, araç üzerindeki deliller olay yeri inceleme ekipleri tarafından tek tek toplandı.

SALDIRININ ARDINDAN TÜRK ÇETE LİDERİ İDDİASI

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırının geçtiğimiz Cumartesi günü Cehennem Melekleri ( Hells Angels) üyesi Orhan A'nın, 8 kurşunla vurulmasıyla bağlantısını da araştırmaya başladı. Saldırının Türk bir uyuşturucu baronu tarafından Türkiye'den verildiği de iddia edildi.

NE OLMUŞTU

Avrupa'nın en acımasız uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen Mocro mafyasının Köln lideri Sermet A.'nın sorumlu olduğu Hürth-Kalscheuren'deki bir depoda saklanan yaklaşık 700 kilogram esrardan 350 kilosu esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu.

12 HAFTADA 11 PATLAMA

1.5 milyon Euro değerinde uyuşturucunun çalınmasının ardından Mocro mafya lideri Sermet A. ve üyeleri Kuzey Ren Vestfalya eyaletini düzenlediği bombalı saldırılarla şehri adeta cehenneme çevirdi. Örgüt üyeleri kentin çeşitli bölgelerindeki şüphelendikleri farklı adreslere bugüne kadar toplam 11 bombalı saldırı düzenlerken, patlamalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

PARİS'TE YAKALANDI

Hakkında uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkartılan Sermet A. dün Paris Roissy Havalimanı'nda polisler tarafında Dubai'ye kaçma hazırlığı yaparken yakalandı. Savcılık, 22 yaşındaki Sermet A.'nın Almanya'ya iadesi için işlem başlattı. Ancak saldırılar hız kesmedi.

HIRSIZLIKLA BAŞLADILAR AVRUPA'NIN EN ACIMASIZI OLDULAR

Çok zayıf olması nedeniyle "küçük" lakabı alan Ridouan Taghi (46)'nin yönettiği Mocro mafyası Avrupa'nın en acımasız uyuşturucu kartellerinden biri olarak gösteriliyor. Örgüt, düşmanlarına uyguladığı ölümcül işkence yöntemleriyle adından sıkça söz ettirirken, 2020 yılında Rotterdam'ın güneyindeki bir çiftliğe düzenlenen baskında yalıtım folyolu bir konteyner odasında kelepçeler, dişçi koltuğu, işkencede kullanılan çok sayıda kerpeten, testere ve bıçaklar ele geçirildi. Geçtiğimiz yıl gözaltına alınan Taghi, birden çok cinayetle suçlanmasının ardından ömür boyu hapse çarptırıldı.