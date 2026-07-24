Almanya’da cuma saati tabelalarda

Almanya
'nın Bavyera
eyaletine bağlı Penzberg Belediyesi, şehir girişlerindeki bilgilendirme tabelalarına ilk kez cuma namazı saatini de ekledi. Almanya'da birçok yerleşim yerinin girişinde bulunan ve Katolik ile Protestan kiliselerindeki ayin saatlerini gösteren sarı ve mor renkli tabelalar, Penzberg'de yeni bir uygulamayla genişletildi. Belediye, bu tabelalara stilize edilmiş mavi bir cami sembolü ekleyerek Müslümanlar için cuma namazı saatini de göstermeye başladı.
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Mete Efendioğlu - Editör