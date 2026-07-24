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Giriş Tarihi: 24.07.2026

Almanya’da cuma saati tabelalarda

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Almanya’da cuma saati tabelalarda
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Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Penzberg Belediyesi, şehir girişlerindeki bilgilendirme tabelalarına ilk kez cuma namazı saatini de ekledi. Almanya'da birçok yerleşim yerinin girişinde bulunan ve Katolik ile Protestan kiliselerindeki ayin saatlerini gösteren sarı ve mor renkli tabelalar, Penzberg'de yeni bir uygulamayla genişletildi. Belediye, bu tabelalara stilize edilmiş mavi bir cami sembolü ekleyerek Müslümanlar için cuma namazı saatini de göstermeye başladı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ALMANYA #BAVYERA

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Almanya’da cuma saati tabelalarda
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