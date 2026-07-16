Almanya’da ölen Halfetili genç memleketinde uğurlandı

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Aşağı Göklü Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan İbrahim Halil Demir, Almanya'nın Berlin eyaletinde son günlerde etkili olan aşırı sıcak havalardan dolayı serinlemek amacıyla gölete girdi. Suya girdikten kısa bir süre sonra gözden kaybolan Demir'den bir daha ses çıkmadı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark edip endişelenmesi üzerine olay yerine hızla polis ve kurtarma ekipleri çağrıldı.

Gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi, su altı arama personeli ve dalgıç sevk edildi.

Arama çalışmalarının beşinci gününde acı haber geldi. Su altı ekipleri, akıntı yönünde bulunan su bendinde İbrahim Halil Demir'in cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan İbrahim Halil Demir'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve yasal işlemlerin tamamlanması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Almanya'daki otopsi ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası uçakla Türkiye'ye gönderilen İbrahim Halil Demir, Gaziantep Havalimanından gözyaşlarıyla karşılandı. Memleketi Halfeti'nin Aşağı Göklü Mahallesinde toprağa verilen İbrahim Halil Demir, mahalle sakinlerini gözyaşlarına boğdu.