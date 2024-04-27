Almanya’daki sahte ehliyet çetesinden Türkler çıktı

Almanya'yı ayağa kaldıran milyonlarca euroluk vurgun; Federal Karayolu Araştırma Enstitüsü (BASt),'nün her yıl yaklaşık 80 bin alkol ve madde bağımlısının ehliyeti için girdiği tıbbi-psikolojik sınavlarını denetlemesiyle ortaya çıktı. Her yıl yüzde 40'ı başarısızlıkla sonuçlanan MPU sınavlarında son yıllarda başarı oranının artmasından şüphelenen Enstitü, ihbara konu olan kliniklerle ilgili soruşturma başlattı.
BAĞIMLILAR DİREKSİYON BAŞINDA
Soruşturma kapsamında Almanya'nın birçok bölgesinde şubesi bulunan yöneticiliğini eski Dj Deniz K. (40) ve ünlü rapçı Emmanuel Awere Yazze Twellmann (44) yaptığı MPU King Danışma Kliniği takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu iddiaya göre aralarında bir çok doktor ve psikoloğun bulunduğu çetenin, tedavisi devam ettiği halde yüzlerce alkol ve madde bağımlısı hastaya idrar, saç ve kan örnekleri bile almadan temiz raporu düzenlediği belirlendi. Suçun türüne göre sahte belgeler için 2 bin ila 8 bin euro arasında kliniğe ödeme yapan yüzlerce alkol ve madde bağımlısının bu yöntem sayesinde tekrar direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı. Müşterilerine 6 haftada ehliyet vaadinde bulunan kliniğin kurdukları tezgahla milyonlarca euru vurgun yaptıkları belirlendi.
İŞ VE EVLERİNE BASKIN DÜZENLENDİ
Elde edilen bilgiler doğrultusunda polis, Deniz K. ve Manuellsen'in, Mülheim an der Ruhr'daki dairesine ve iş yerlerine baskın düzenledi. Aramada veri depolama aygıtları, cep telefonları ve binlerce evrağa el kondu. Deniz K. ve Emmanuel Awere Yazze Twellmann'e bir türlü ulaşılamadı. Deniz K.'nin Dubai'de olduğu ortaya çıkarken, ticari dolandırıcılık ve belgede sahtecilik iddialarıyla iki yönetici ve 5 şirket çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yüzlerce alkol ve madde bağımlısına sahte raporlar hazırlayarak ehliyet hakkı kazandırdığı ileri sürülen Deniz K.'nin ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.
MPU TESTİ NEDİR?
MPU kısaca Tıbbi Psikolojik Muayenedir. Ehliyetine el konulmuş kişilerin, tekrar ehliyetlerini isteme durumunda uygulamak zorunda oldukları resmi ve adli bir yöntemdir. Amaç yeniden ehliyet sahibi olmak isteyen kişinin araç kullanmaya elverişli olup olmadığının ortaya çıkartılmasıdır.