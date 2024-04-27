Almanya’daki sahte ehliyet çetesinden Türkler çıktı



BAĞIMLILAR DİREKSİYON BAŞINDA

Soruşturma kapsamında Almanya'nın birçok bölgesinde şubesi bulunan yöneticiliğini eski Dj Deniz K. (40) ve ünlü rapçı Emmanuel Awere Yazze Twellmann (44) yaptığı MPU King Danışma Kliniği takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu iddiaya göre aralarında bir çok doktor ve psikoloğun bulunduğu çetenin, tedavisi devam ettiği halde yüzlerce alkol ve madde bağımlısı hastaya idrar, saç ve kan örnekleri bile almadan temiz raporu düzenlediği belirlendi. Suçun türüne göre sahte belgeler için 2 bin ila 8 bin euro arasında kliniğe ödeme yapan yüzlerce alkol ve madde bağımlısının bu yöntem sayesinde tekrar direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı. Müşterilerine 6 haftada ehliyet vaadinde bulunan kliniğin kurdukları tezgahla milyonlarca euru vurgun yaptıkları belirlendi.