Almanya’dan gurbetçilere emsal karar

Almanya'da bir sosyal yardım davasında mahkeme, sosyal yardım başvurusunun eşinin Türkiye'de bir evi bulunması gerekçesiyle reddedilemeyeceğine hükmederek emsal niteliğinde bir karar verdi. Olay, bakımevinde kalan bir kadının masraflarının ödenmesi için sosyal yardım dairesine başvurmasıyla başladı. Sosyal yardım dairesi, kadının eşinin Türkiye'de bir mülkü olduğunu öne sürerek başvuruyu reddetti. Ancak Baden Württemberg Eyalet Sosyal Mahkemesi, söz konusu varlığın "gerçekten kullanılabilir" olmadığını belirterek, yardımı reddetmenin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.