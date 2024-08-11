Almanya’nın Türkiye’ye seyahat uyarısı haberleri asılsız çıktı

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, "Almanya'nın yeni bir seyahat uyarısı yayınladığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Alman makamları, 7 Ağustos günü mevcut metinde teknik bir güncelleme yaparak 'uluslararası uygulamaya uygun olarak, Almanya-Türkiye Çifte vatandaşlar Türkiye'de öncelikle Türk Vatandaşı olarak muamele görürler ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın Türk yasalarına tabiidirler' ifadesini eklemişlerdir. Güncelleme, Almanya'da kısa süre önce yasalaşan Çifte Vatandaşlık kanunu çerçevesinde yapılmıştır" denildi.