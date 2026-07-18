Alper Çelik’ten bomba ’Haluk Levent’ itirafı: Uygulamadan borsa oynuyordu

"ŞU MAÇLARA KUPON YAP DİYE YAZIYORDU"

"Bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi benim bahis sitesi hesabıma girip oynardı ama uğraşmak istemediği için hep bana söylerdi. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik.' ifadelerini kullandı.

"BEN SÖZ KONUSU PARALARIN NEREDEN GELDİĞİNİ BİLMEM"



Paraların nereden geldiğini bilmediğini belirten Çelik, 'Beni zaman zaman Kapalıçarşı'da bir dövizciye gönderiyordu, döviz ve TL aldırıyordu, bunları daha sonra kullandığı hesaplara yatırıp bahis, borsa ödemeleri yapıyordu. Bu paraların nereden geldiğini bilmiyorum.

"PARALARI ALIP KENDİM BANKADAN YATIRIYORDUM"

"Bana bir kaç isim söylüyordu bende bu isimlerden parayı alıp söylediği hesaplara kendim bankadan yatırıyordum. Bazen elden olarak kendisine teslim ediyordum. Ben paraların nereden geldiğini bilmem" dedi.



'BEN DE MADDİ VE MANEVİ ZARARA UĞRADIM'



Mağdur ve suçsuz olduğunu söyleyen Çelik, "Aklıma gelen başka şeyler olursa seve seve yardımcı olmak isterim. Ben de maddi manevi zarara uğradım. Mağdurum ve suçsuzum. Diyeceklerim bunlardan ibarettir." ifadelerini kullandı.