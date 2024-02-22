Alper Gezeravcı ünıversitelilerle buluştu: Devletimizin güçlü iradesiyle yolumuz açık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Selçuk Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere uzay deneyimini anlatan Gezeravcı, "Devletimin bana sunmuş olduğu eğitim imkânları olmasaydı bugünleri göremezdim. Gönlümüzden geçen, daha fazla insanımızın farklı zamanlarda görevlerini icra etmesi, bu işin bir kişiye endeksli olmadığını göstermek. İlim, irfan Çin'de de olsa gidip almakla mükellefiz. Astronomi alanında tarihe iz vurmuş birçok Türk büyüğümüz var. Devletimizin güçlü iradesiyle bundan sonra yolumuz açık. Atacağınız hiçbir adımda tereddüt yaşamanıza gerek yok. Tek yapmamız gereken potansiyel gücümüzü yansıtabilecek tüm alanlarda özgüvenimizi sergilemek" diye konuştu. Gezeravcı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bizlere verilen ödevler, oraya götürdüğümüz 13 deneyin tamamlanmasıydı. Planlı takvim dahilinde deneylerimizi tamamlayıp kalan zamanda dünyayı gözlemlemek orada geçirdiğimiz en kıymetli zamandı. Devletimin bana sunmuş olduğu eğitim imkânları olmasaydı bugünleri göremezdim. Gönlümüzden geçen, daha fazla insanımızın farklı zamanlarda görevlerini icra etmesi, bu işin bir kişiye endeksli olmadığını göstermek. İlim, irfan Çin'de de olsa gidip almakla mükellefiz" dedi.Türkiye'nin milli havacılık yolculuğunun devam ettiğini hatırlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye, gökyüzüne mührü vurdukça dünyaya adalet ve merhamet yeniden gelecek. Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğu. Bu yolculuğun öncüsü, Türk savunma sanayii oldu. Savunma sanayiinde yerlilik ve millilik Türkiye için bir tercih değil, mutlak bir zorunluluk. Türk milleti, bu topraklarda 40 yıla yakın bir zamandır terörle mücadele ediyor. İhtiyacımız olan savunma sistemlerini parasını ödesek dahi vermekten imtina ettiler. Savunma sanayiinde neye ihtiyaç duyuyorsak onu yerli ve milli olarak geliştireceğiz" dedi.