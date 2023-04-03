Alt Tire Nasıl Yapılır? Klavyede Ve Bilgisayarda Alt Tire İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarda alt tire nasıl yapılır sorusuna cevap bulmak için üstün bir bilgisayar bilgisine ihtiyaç yoktur. Bilgisayar klavyesine aşina olan herkes alt tirenin nasıl yapılacağını bilir. Klavyede alt tire işareti nasıl yapılır sorusu bilgisayar ve telefon için ayrı ayrı incelenmelidir. Telefonda alt tire nasıl yapılır sorusu da telefon kullanıcılarının merak ettiği bir konudur. Bilgisayarda alttan çizgi nasıl yazılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bilgisayarda Alt Tire Nasıl Yapılır?

Bilgisayarda kullanılan simgelerden biri de alt tiredir. Alt tire, word gibi yazı yazma programlarında kullanıldığı gibi şifre belirlemede de yaygın şekilde kullanılan bir semboldür. Bu nedenle yazımı konusu araştırılan bir husustur.

Bilgisayarınızda alt tire işareti yapmak istiyorsanız shift tuşuna basılı tutarak tire sembolüne basmanız gerekir. Tire ile alt tire işareti birbiri ile bağlantılıdır. Tire sembolüne shift tuşuna basarak dokunduğunuzda bu sembol alt tireye dönüşecektir. Yazı yazdığınız sayfanın başlı başına çizilmesini istiyorsanız shift tuşuna basılı tutarak tire tuşuna sürekli şekilde bastığınızda sayfa boylu boyunca çizilecektir.

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Telefonda Alt Tire Nasıl Yapılır?

Konu ile ilgili merak edilen hususlardan biri de alt tirenin telefonda nasıl yapılacağıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan akıllı telefonlarda da akıllı klavye denilen bir kolaylık vardır. Akıllı klavyenin sol alt köşesinde bulunan sembol seçeneğine tıkladığınızda klavyenin sembolleri karşınıza çıkacaktır. Bu semboller içinde alt tirenin var olduğunu görebilirsiniz.