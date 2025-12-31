ALTAY Tankı’nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı!

"BATU Motor, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı mühendislik olgunluğunun ve stratejik vizyonunun ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu motor yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş, ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını sona erdirecek niteliktedir. ALTAY'ın hareket kabiliyetinin tam olarak yerlileştirilmesi için gerekli olan transmisyonun geliştirme faaliyetleri başarıyla devam etmektedir. Dolayısıyla biz bu başarıyı bir nihai nokta olarak değerlendirmiyor, yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye idealini bir devlet politikası olarak sürdürmeye, bu kabiliyetleri her alana yaymaya devam edeceğiz."