Altın dişlerini bile zorla sökmüşlerdi! Yaşlı çiftin ölümünde 4 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 5 Mart günü saat 01.00 sıralarında Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi'nde Kasap çiftine ait müstakil evde çıktı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, içeride mahsur kalan yaşlı çifti kurtarmak için çalışma başlattı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından eve giren ekipler, Nazire Kasap'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak kurtarılan eşi Asım Kasap ise ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kasap çifti, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

BENZİNLE EVİ ATEŞE VERMİŞLER

Olayın ardından başlatılan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla Yatağan Cumhuriyet başsavcısı tarafından bizzat ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Yangının çıkış nedeni detaylı şekilde araştırıldı. Olay yerinde yapılan incelemeler ve hazırlanan yangın raporunda, evde benzin dökülerek yangının çıkarıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma genişletildi. Dosya kapsamında iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, olay yerinde üç ayrı inceleme yapıldı.

ALTINLARI ÇALMIŞLAR

Soruşturma kapsamında Kasap çiftinin torunu Busenaz Karademir ve eşi Kürşat Karademir'in yanı sıra çiftin oğlu Ümit Kasap, gelini Selda Kasap ve Emre Gümüştekin hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin, yaşlı çiftin altınlarını çaldıktan sonra delilleri yok etmek amacıyla evi ateşe vererek Nazire ve Asım Kasap'ı öldürdüklerinin değerlendirildiği öğrenildi.

TORUNLAR HAVALİMANINDA YAKALANDI

Ankara'da bir kuyumcuda altınları dolara çeviren şüpheli Busenaz Karademir ve eşi Kürşat Karademir'in Gürcistan'a kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Diğer şüpheliler de gözaltına alındı.

Soruşturmanın, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bizzat ve görevlendirilen iki Cumhuriyet savcısının koordinasyonunda sürdürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

9 BİN EURO ELE GEÇİRİLDİ

Genişletilen soruşturma kapsamında şüpheli Kürşat K. ve Busenaz K.'nın çaldıkları altınları Ankara'da buluştukları, birlikte kuyumcuda bozdurdukları iddia edilen, arkadaşları Uğur K. da gözaltına alındı. Ankara Cinayet Büro ekipleri ile jasat ekiplerinin birlikte yürüttükleri çalışma kapsamında Uğur K.'nın üzerinden 9 bin Euro paranın ele geçirildiğinin öğrenildi.

ALTIN DİŞLERİNİ SÖKMÜŞLER

Canavarca his saiki ile kasten adam öldürme olayında yeni bir gelişme daha ortaya çıktı. Buna göre şüphelilerin gasp ederek aldıkları altınları Ankara'da bir kuyumcuya 1 milyon 300 bin TL bedelle sattıkları ortaya çıktı.

Ayrıca şüpheli Kürşat K.'nın olay sırasında şahsın altın iki adet dişini de zorla söktüğü ve bu dişleri de Ankara'daki Kuyumcuya satmak istediği, kuyumcunun altın dişlerin ayar tespitini yapamadığı için hemen almadığı, parasını ödemediği ancak laboratuvara gönderdiği tespit edildi. İki adet altın dişe el konuldu. Muğla Cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma iki Cumhuriyet Savcısı tarafından genişletilerek yürütülmeye devam ediliyor.

OLAYDAN ÖNCE BENZİN ALMIŞLAR

Kamera kayıtlarına göre şüpheli Kürşat Karademir'in olaydan hemen önce bir benzin istasyonundan bir Pet şişe benzin aldığı kamera kayıtları ile tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan torun B.K., eşi K.K., olayda yardım ve yataklık ettikleri iddiası ile gözaltına alınan Ü.K. eşi S.K. ve E.G. Yatağan Adliyesine, U.K. ise Ankara'da adli makamlara sevk edildi. Ankara'dan katılan şüpheli U.K.'nin savcılık sorgusuna SEGBİS kanalı ile katılacağı açıklandı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şüpheli Busenaz Karademir, şüpheli Kürşat Karademir, şüpheli Uğur K. ve Şüpheli Emre G. tutuklama talebiyle ve şüpheli Ümit K. ile şüpheli Selda K. ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Busenaz Karademir, şüpheli Kürşat Karademir, şüpheli Uğur K. ve şüpheli Emre G. olmak üzere 4 şüpheli tutuklandı. Şüpheli Ümit K. ile şüpheli Selda K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.