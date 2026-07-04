Altın dolu çantayı bulup polise teslim etti

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Fatih Cesur, Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde temizlik yaparken yol kenarında çanta buldu. Çantayı kontrol ettiğinde, içinde yüklü miktarda altın, banka kartları ve nakit para olduğunu fark eden Cesur, durumu amirlerine bildirdi. Cesur, daha sonra içinde 3,5 milyon TL değerinde olan 400 gram külçe altın, 17 tane gram altın, 14 tane çeyrek altın, 7 tane bilezik, 2 tane Osmanlı turası, 998 TL ve 3 banka kartı bulunan çantayı sahibinin bulunması için polise teslim etti.

Temizlik personeli Fatih Cesur, "Rutin temizlik çalışmasını gerçekleştiriyordum. Yol kenarındaki çanta dikkatimi çekti. İçine baktım ve altın olduğunu gördüm. Durumu hemen vardiya amirime ilettim. O da polis ekiplerini aradı. Normal bir vatandaşlık görevi olarak Allah rızası için yaptım. Bulmasaydık bir başkası kötü niyetle kullanabilirdi ya da çöpe atabilirdi. Yapmamız gerekeni yaptık" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Polis ekipleri, altın dolu çantanın sahibini bulmak ve teslim etmek için çalışma başlattı.