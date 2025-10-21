Haberler Yaşam Haberleri ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI 21 Ekim 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.10.2025 08:04 Son Güncelleme: 21.10.2025 08:05

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI 21 Ekim 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları 21 Ekim 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın sabah saatlerinden itibaren düşük seyirle işlem gününü açarken grafik anlık olarak izleniyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı ile birlikte dolar/TL kuru da iç piyasadaki fiyatları doğrudan etkiliyor. Peki bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları tablosu…

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI 21 Ekim 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın piyasasında son günlerde yüksek seyir devam ederken anlık bir düşüş görülüyor. Yatırımcılar "bugün gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" sorularının yanıtını araştırıyor. 21 Ekim 2025 Salı günü altın fiyatlarında ons altının yönü belirleyici olmaya devam ediyor. İşte, canlı alış-satış rakamları:

ALTIN FİYATLARI 21 EKİM 2025: GRAM, ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününe dalgalı bir başlangıç yaptı. Sabah saatlerinde ons altın 4.340 dolar seviyelerinde işlem görürken, gram altın 5.855 TL bandına yakın seyretti. Çeyrek altın 10 bin TL civarında işlem görüyor. İşte, güncel rakamlar:

CANLI ALTIN FİYATLARI - 21 EKİM 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.340,54 dolar
SATIŞ: 4.340,81 dolar

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 40.814,00 TL
SATIŞ: 41.431,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.855,10 TL
SATIŞ: 5.856,65 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 5.622,52 TL
SATIŞ: 5.902,30 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 41.255,00 TL
SATIŞ: 41.760,00 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.074,00 TL
SATIŞ: 10.198,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 40.173,00 TL
SATIŞ: 40.607,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 20.148,00 TL
SATIŞ: 20.397,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI 21 Ekim 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz