Altın fiyatları canlı takip ekranı: 3 Kasım 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL?

Kasım ayının ve haftanın ilk işlem gününde altın piyasalarındaki hareketlilik yeniden gündemde. Son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmaları, piyasaları yakından takip edenlerin dikkatini ekranlara çevirdi. Peki, bugün çeyrek, yarım, tam ve gram altın ne kadar oldu, alış-satış fiyatları kaç TL'den işlem görüyor? İşte canlı altın fiyatları takip ekranı ile 3 Kasım 2025 Pazartesi sabahına ait güncel altın fiyatları;
Saat 07:00 itibarıyla alış satış rakamları şu şekilde;
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.158,00
Satış: 9.243,00
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.424,91
Satış: 5.425,67
GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.316,00
Satış: 18.474,00
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.520,00
Satış: 36.801,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 4.012,47
Satış: 4.013,04
ONS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
Alış: 5.110,60
Satış: 5.347,26