Giriş Tarihi: 3.11.2025 07:07 Son Güncelleme: 3.11.2025 07:09

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 3 Kasım 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL?

Haftanın ilk işlem gününde altının anlık durumu mercek altına alınıyor. Geçtiğimiz haftalarda piyasalarda yaşanan dalgalanma sonucu yatırımcılar ve ziynet eşya alışverişi yapmayı planlayan vatandaşlar anbean altın fiyatları canlı takip ekranı üzerinden araştırma yapıyor. Peki bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL? İşte 3 Kasım 2025 Pazartesi gününe ilişkin anlık veriler.

Kasım ayının ve haftanın ilk işlem gününde altın piyasalarındaki hareketlilik yeniden gündemde. Son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmaları, piyasaları yakından takip edenlerin dikkatini ekranlara çevirdi. Peki, bugün çeyrek, yarım, tam ve gram altın ne kadar oldu, alış-satış fiyatları kaç TL'den işlem görüyor? İşte canlı altın fiyatları takip ekranı ile 3 Kasım 2025 Pazartesi sabahına ait güncel altın fiyatları;

3 KASIM 2025 ALTIN FİYATLARI

Saat 07:00 itibarıyla alış satış rakamları şu şekilde;

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.158,00

Satış: 9.243,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.424,91

Satış: 5.425,67

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.316,00

Satış: 18.474,00

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 36.520,00

Satış: 36.801,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.012,47

Satış: 4.013,04

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 5.110,60

Satış: 5.347,26

